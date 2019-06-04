DÜ Başhekimi Kadiroğlu’dan hastalara bayram ziyareti

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, beraberindeki hastane yöneticileri ile birlikte servisleri ziyaret edip hastaların bayramlarını kutladı.

Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastane yöneticileri ile birlikte hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak durumları hakkında ilgililerden bilgi alıp hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başhekim Kadiroğlu, başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin sonunda Ramazan bayramının sevincini yaşamakta olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bu bayramlar hüzünlerin unutulduğu, küskünlerin barıştığı, sevincin paylaşıldığı günlerdir, bizde hastane yönetimi olarak hastanemizde tedavi görmekte olan hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek onlara moral anlamında manevi destek vermek ve bu bayram sevincini kendileriyle paylaşmak istedik. Bu mübarek günlerde tedavi gören tüm hastalarımıza yüce Allah'tan şifalar diliyorum ve bir daha ki bayramı inşallah aileleriyle birlikte geçirirler. Hastaların tedavisi için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA