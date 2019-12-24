DÜ mühendislik fakültesinden OSB’ye ziyaret

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve öğretim üyeleri, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum üretim tesisi ziyaret edildi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özerdem ve beraberindeki makine mühendisliğinde görevli öğretim üyeleri, bir Diyarbakır OSB'de faaliyet yürüten alüminyum üretim tesisini ziyaret etti.

Yapılan ziyarette tesisteki üretim aşamaları incelenerek bilgi alışverişi ve üniversite sanayi iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 2018 ve 2019 yıllarında Dicle Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerinin katılmış olduğu TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında verdikleri desteklerden dolayı şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Şimşek'e Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA