Du Queiroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Du Queiroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Du Queiroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Du Queiroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Du Queiroz 7 Ocak 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Santos Queiroz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Du Queiroz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Du Queiroz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Du Queiroz'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Du Queiroz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/duqueiroz37/

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Du Queiroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Du Queiroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Du Queiroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Du Queiroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Corinthians

1 Temmuz 2023 yılında Zenit

Du Queiroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Du Queiroz şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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