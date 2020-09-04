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  3. Dua kitabı satan adam, engelli genci hem darp hem de gasp etti!

Dua kitabı satan adam, engelli genci hem darp hem de gasp etti!

Adana'da yüzde 60 bedensel engelli olan bir gen,, yanına dua kitabı satmak için gelen bir kişi tarafından darp edilip gaspa uğradı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken ihbar üzerine yakalanan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi'nde yaşanan olayda toplu taşıma durağında otobüs bekleyen yüzde 60 engelli Doğan K. isimli bir genç, yanına dua kitabı satmak için gelen birisinin saldırısına uğradı. Engelli gencin kitaplardan almak için parasının olmadığına inanmayan adam genci cüzdanını da zorla alıp baktı. Yaşanan bu olayların ardından ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Y.’yi gözaltına aldı. Zanlı adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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04 Eylül 2020 Cuma 14:23
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