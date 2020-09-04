Dua kitabı satan adam, engelli genci hem darp hem de gasp etti!

Adana'da yüzde 60 bedensel engelli olan bir gen,, yanına dua kitabı satmak için gelen bir kişi tarafından darp edilip gaspa uğradı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken ihbar üzerine yakalanan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.