Dua kitabı satan adam, engelli genci hem darp hem de gasp etti!
Adana'da merkez Yüreğir ilçesi'nde yaşanan olayda toplu taşıma durağında otobüs bekleyen yüzde 60 engelli Doğan K. isimli bir genç, yanına dua kitabı satmak için gelen birisinin saldırısına uğradı. Engelli gencin kitaplardan almak için parasının olmadığına inanmayan adam genci cüzdanını da zorla alıp baktı. Yaşanan bu olayların ardından ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Y.’yi gözaltına aldı. Zanlı adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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