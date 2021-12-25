Düalizm ne demek, TDK'ya göre Düalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düalizm ne demek? Düalizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düalizm kelimesi. Peki düalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düalizm nedir, düalizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÜALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düalizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Düalizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre düalizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkicilik

