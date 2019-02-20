Duayen gazeteci Mahmut Sabah hayatını kaybetti- Yeniden

KAYSERİ'nin duayen gazetecilerinden, birçok gazeteci yetiştiren Mahmut Sabah (81), bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Duayen gazeteci Mahmut Sabah, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hürriyet Haber Ajansı'nın uzun yıllar Kayseri büro şefliğini yapan Mahmut Sabah, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin de kurucu başkanıydı.

Birçok başarılı çalışmaya imza atan Mahmut Sabah, özellikle Deniz Gezmiş'in Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanması olayını ilk duyuran gazeteci olarak Türkiye çapında adını duyurmuştu.

Mahmut Sabah, çok sayıda yazı ve fotoğraf ödüllerinin yanında, 1990 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Son on yılın en başarılı gazetecisi" seçilmişti. Mahmut Sabah, 2'si kız, 3 çocuk babasıydı.

KGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), Mahmut Sabah'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. KGC'nin mesajı şöyle:

"KGC'nin kurucu başkanı Mahmut Sabah (81), bugün geçirdiği kamp krizi sonucu hayata veda etti. Üzüntümüz sonsuz… Değerli büyüğümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun.

Mahmut Sabah; 1938 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Gazeteciliğe 1954 yılında Yeni Kayseri gazetesinde başladı. Yerel gazetelerde muhabir ve yazı işleri müdürlükleri yaptı. 1958 yılında Hürriyet Gazetesi Kayseri muhabirliğine başladı. Bu gazetede 35 yıl muhabir, büro şef ve bölge temsilcisi olarak çalıştı. Bu süreçte önemli gazetecilik olaylarına imza attı. 27 Mayıs 1960 sonrası Yassıadada yargılanıp, Kayseri cezaevine getirilen aralarında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da bulunduğu hükümet üyeleriyle röportajlar yaptı. 17 Eylül 1967 günü 41 sporseverin ölümüyle sonuçlanan Kayserispor- Sivasspor maçı olaylarını, 1969'da TÖS adıyla bilinen Türkiye Öğretmenler Sendikası genel kurulu nedeniyle çıkan ve ülke gündemine oturan olayları gazetesine taşıdı. Mart 1971'de THKO eylemcisi Deniz Gezmiş'in Gemerekte yakalandığı sırada olay yerindeki tek gazeteciydi. Yazı ve fotoğrafları Hürriyet Gazetesinin yıldırım baskılarında yer alırken, "Yılın Gazetecisi" seçildi. 1980 yılında bir grup arkadaşı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyetini kurdu. 1980-88 yılları arasında KGC'nin başkanlığını yaptı. 1975-1998 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) temsilciliği görevinde bulundu. 1996 yılında Hürriyet Haber Ajansından ayrıldıktan sonra Dünya Gazetesinde ekonomi ağırlıklı yazılar yazdı. Sabah, evli 3 çocuk babasıydı."

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DHA