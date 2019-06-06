Dubai’de turist otobüsü tabelaya çarptı: 15 ölü, 5 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde turistleri taşıyan otobüsü yol üzerindeki tabelaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.

Dubai'deki Şeyh Mohammad Bin Zayed yolunda 31 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün metro istasyonu yakınlarında yol üzerindeki tabelaya çarpması sonucu kaza yaptığı öğrenildi. Dubai polisinden yapılan açıklamada, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA