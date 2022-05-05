Dubaili iş insanı Influencerın ağzına dışkısını mı yaptı? Mide bulandıran olay ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında atılan iğrenç fantezi iddialarını gündeme getirdi! Son günlerde sosyal medyada yayılan 'Dubai Porta Potty' videosunda Dubaili iş insanının bir Influencerın ağzına pislediği iddia ediliyor. Bu olayın gündeme gelmesiyle akıllara Beyazıt Öztürk hakkında yıllardır konuşulan fantezi iddiası geldi.

1 10 Geçtiğimiz ay sosyal medyada konuşulan olayda "Dubai Porta Potty" isimli videoda bir influencer para karşılığında zengin bir Dubaili iş insanıyla bir video çekmiş.