Dubaili iş insanı Influencerın ağzına dışkısını mı yaptı? Mide bulandıran olay ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında atılan iğrenç fantezi iddialarını gündeme getirdi!
Dubaili iş insanı Influencerın ağzına dışkısını mı yaptı? Mide bulandıran olay ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında atılan iğrenç fantezi iddialarını gündeme getirdi!
Son günlerde sosyal medyada yayılan 'Dubai Porta Potty' videosunda Dubaili iş insanının bir Influencerın ağzına pislediği iddia ediliyor. Bu olayın gündeme gelmesiyle akıllara Beyazıt Öztürk hakkında yıllardır konuşulan fantezi iddiası geldi.