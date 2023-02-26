Dubar Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dubar Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dubar Enriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dubar Enriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dubar Enriquez 10 Ağustos 1992 tarihinde Yantzatza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Dubar Adrián Enríquez Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dubar Enriquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dubar Enriquez'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dubar Enriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dubar Enriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dubar Enriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dubar Enriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında LDU de Loja B

1 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

1 Ocak 2014 yılında LDU de Loja B

1 Ocak 2015 yılında LDU de Loja

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

1 Şubat 2022 yılında Libertad FC

2 Temmuz 2022 yılında Gualaceo SC

Dubar Enriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dubar Enriquez şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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