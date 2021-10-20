Dubaracı ne demek, TDK'ya göre Dubaracı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dubaracı ne demek? Dubaracı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dubaracı kelimesi. Peki dubaracı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dubaracı nedir, dubaracı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUBARACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dubaracı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dubaracı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dubarayla iş gören kimse, düzenci

