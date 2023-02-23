Duckens Nazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duckens Nazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duckens Nazon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duckens Nazon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duckens Nazon 7 Nisan 1994 tarihinde Châtenay-Malabry şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Haiti,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Duckens Moses Nazon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duckens Nazon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Soccer Consulting yapmaktadır. Duckens Nazon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duckens Nazon'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Duckens Nazon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nazon28

http://instagram.com/nazon.official/

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http://facebook.com/DuckensNazon/

Duckens Nazon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duckens Nazon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Duckens Nazon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duckens Nazon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lorient B

1 Temmuz 2013 yılında US Roye

18 Temmuz 2014 yılında Saint-Quentin

2 Şubat 2015 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2016 yılında Kerala Blasters

13 Ocak 2017 yılında Wolverhampton

4 Ağustos 2017 yılında Coventry City

31 Aralık 2017 yılında Wolverhampton

26 Ocak 2018 yılında Oldham Athletic

30 Haziran 2018 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2018 yılında VV St. Truiden

31 Ocak 2019 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2019 yılında VV St. Truiden

26 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

6 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

Duckens Nazon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duckens Nazon şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Duckens Nazon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haiti takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 26 gol atmıştır.

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