Dudak uçuklatan gerdanlık! 200 yıllık at gerdanlığı görenleri hayrete düşürdü

Elazığ'da bir tespih dükkanında bulunan 200 yıllık damla kehribardan yapılan at gerdanlığı 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Dudak uçuklatan gerdanlık! 200 yıllık at gerdanlığı görenleri hayrete düşürdü

Elazığ'da tespih dükkanı işleten Mehmet Özen 200 yıl önce damla kehribarından yapılan at gerdanlığını dükkanında sergiliyor.

Dudak uçuklatan gerdanlık! 200 yıllık at gerdanlığı görenleri hayrete düşürdü

Bir süre işletmesinde sergileyen tespih ustası Özen, taleplerin çoğalması üzerine ustalıkla işlenen at gerdanlığını 50 bin liradan satışa çıkardı. Birinci kalite işçilikle yapılan at gerdanlığının fiyatını duyan vatandaşlar ise kulaklarına inanmakta zorluk çekti.

Dudak uçuklatan gerdanlık! 200 yıllık at gerdanlığı görenleri hayrete düşürdü

FİYATI 50 BİN LİRA

Kehribardan yapılmış at gerdanlığının 200 yıllık olduğunu ve değerli atların boynuna takıldığını ifade eden tespih ustası Mehmet Özen, "Bu gerdanlık özellikle değerli atların boynuna takılırmış. O dönemde atları pire ve hastalığa karşı koruduğu ifade ediliyor. Gerdanlığın fiyatı 50 bin lira. Damla kehribardan yapıldığı için çok kıymetli. Koleksiyon için soran müşteriler de oluyor. Vatandaşların dikkatini çekiyor. At gerdanlığını tespihe benzeten vatandaşlarda oluyor” dedi.

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