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  3. Dudak uçuklattı! Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Dudak uçuklattı! Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Forbes dergisine göre 126 milyon dolarlık ücreti ile (943 milyon TL) 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Dudak uçuklattı! Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Barcelona'dan gidip gitmeyeceği konuşulan ve takımda kalan Lionel Messi kazandığı ücretle dudak uçuklattı. Dünyanın önemli dergileri arasında yer alan Forbes,dergisi maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak futbolcuların kazandığı ücretleri listeledi. Derginin haberine göre Lionel Messi en çok 126 milyon dolarla (943 milyon TL) 2020 yılının en fazla ücret kazanan futbolcusu oldu. 

Futbolcu                         Kulüp               Gelir (dolar

1. Lionel Messi               Barcelona        126 milyon 

2.Cristiano Ronaldo       Juventus          117 milyon 

3.Neymar                       PSG                  96 milyon

4.Kylian Mbappe            PSG                  42 milyon 

5. Muhammed Salah     Liverpool           37 milyon 

6. Paul Pogba               M.United            34 milyon 

7. Griezmann                Barcelona         33 milyon 

8. Gareth Bale              Real Madrid       29 milyon

9. R.Lewandowski        Bayern Münih    28 milyon 

10. David De Gea         M.United           27 milyon

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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