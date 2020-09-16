Dudak uçuklattı! Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Barcelona'dan gidip gitmeyeceği konuşulan ve takımda kalan Lionel Messi kazandığı ücretle dudak uçuklattı. Dünyanın önemli dergileri arasında yer alan Forbes,dergisi maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak futbolcuların kazandığı ücretleri listeledi. Derginin haberine göre Lionel Messi en çok 126 milyon dolarla (943 milyon TL) 2020 yılının en fazla ücret kazanan futbolcusu oldu.

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)

1. Lionel Messi Barcelona 126 milyon

2.Cristiano Ronaldo Juventus 117 milyon

3.Neymar PSG 96 milyon

4.Kylian Mbappe PSG 42 milyon

5. Muhammed Salah Liverpool 37 milyon

6. Paul Pogba M.United 34 milyon

7. Griezmann Barcelona 33 milyon

8. Gareth Bale Real Madrid 29 milyon

9. R.Lewandowski Bayern Münih 28 milyon

10. David De Gea M.United 27 milyon