DÜ’de geçmişten günümüze aile korunması paneli

Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Yaklaşım Kulübü tarafından geçmişten günümüze aile korunması paneli gerçekleştirildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldı. Rektör Gül'ün selamlama konuşmasının arıdan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı sunum gerçekleştirdi. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Ömer Ergün de medeni hukukta ailenin korunması başlığı altında çocuğun korunması ve hakları, mal varlığının korunması, velayet hükümleri konusunda bilgiler verdi.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ve Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu tarafından katılım sağlayan panelistlere plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA