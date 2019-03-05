DÜ’de yeni nesil kariyer ve sürdürülebilir başarı konferansı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Anadolu El Sanatları Topluluğu tarafından organize edilen yeni nesil kariyer ve sürdürülebilir başarı konferansı gerçekleştirildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanı Barış Sanlı, sinema oyuncusu Bahtiyar Engin, sosyolog Tanzer Polat ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, Grup Entrika'nın türkü dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanı Barış Sanlı ise mesleki alanda başarı için gerekli olan faktörleri "oku, çalış ve inan" ilkesi ile başarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Rektör Gül ise, mesleki ve yönetici hayatında karşılaştığı sorunlar, kadın ve doğum uzmanı olmasındaki başarı ve faktörler ve kariyer öyküsünden kesitler aktardı

Anadolu El Sanatları Topluluğu ve konferans düzenleme üyelerinden Yusuf Arıkan, program hakkında bilgi verdi.

Plaket takdimi ile devam eden programda Mehmet Atlı da mini bir konser verdi.

Kaynak: İHA