Dudu Altrovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Altrovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu Altrovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Altrovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu Altrovich 12 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דודו אלטרוביץ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Altrovich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dudu Altrovich'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dudu Altrovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dudu Altrovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dudu Altrovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu Altrovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Haifa

11 Şubat 2021 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Haifa

25 Eylül 2022 yılında H. Nof HaGalil

31 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

Dudu Altrovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu Altrovich şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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