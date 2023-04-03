Dudu Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dudu Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dudu Cruz 12 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Silvino da Cruz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dudu Cruz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Dudu Cruz'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dudu Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dudu Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dudu Cruz şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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