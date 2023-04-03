Dudu Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dudu Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dudu Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.