Dudu Hatamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Hatamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dudu Hatamoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dudu Hatamoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dudu Hatamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Hatamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dudu Hatamoto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu Hatamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Hatamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu Hatamoto 6 Ağu 2003 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Barbosa Hatamoto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Hatamoto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Dudu Hatamoto, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dudu Hatamoto'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dudu Hatamotoboyu ve yaşı kaç

Dudu Hatamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dudu Hatamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Dudu Hatamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu Hatamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Dudu Hatamoto kimdir

Dudu Hatamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu Hatamoto şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dudu Hatamoto nereli

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