Dudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu 14 Aralık 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Feitoza Sampaio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Dudu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dudu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Paraná

16 Eylül 2020 yılında Vasco U20

18 Eylül 2020 yılında Figueirense FC

31 Ocak 2021 yılında Vasco U20

10 Mart 2021 yılında CRB

31 Aralık 2021 yılında Vasco U20

19 Ocak 2022 yılında CRB

20 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında FC Buzau

Dudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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