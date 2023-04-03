Dudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dudu 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Kogitzki Anastacio şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dudu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Dudu'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dudu şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dudu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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