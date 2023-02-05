Dudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu 7 Ocak 1992 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Pereira Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Dudu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 11 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Dudu'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 30 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Dudu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dudu155

http://instagram.com/7_dudu/

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Dudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Coritiba FC

1 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

27 Ağu 2011 yılında Dinamo Kiev

11 Şubat 2014 yılında Grêmio

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Kiev

11 Ocak 2015 yılında Palmeiras

3 Ağu 2020 yılında Al-Duhail SC

30 Haziran 2021 yılında Palmeiras

Dudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dudu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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