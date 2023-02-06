Dudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu 30 Mayıs 1997 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Eduardo Marques dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Dudu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dudu'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

28 Şubat 2021 yılında Internacional

12 Mart 2021 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Dudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dudu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 26 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U15 takımında 33 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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