Dudu Twitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Twitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu Twitto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Twitto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu Twitto 6 Şubat 1994 tarihinde Be'er Sheva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דודו טויטו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Twitto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dudu Twitto'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dudu Twitto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dudu Twitto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dudu Twitto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu Twitto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında H. Beer Sheva

3 Ağustos 2015 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2016 yılında H. Beer Sheva

4 Ağustos 2016 yılında M. Shaaraim

30 Haziran 2017 yılında H. Beer Sheva

15 Temmuz 2017 yılında Hapoel Afula

26 Temmuz 2018 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2019 yılında M. Petah Tikva

1 Ağustos 2020 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

Dudu Twitto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu Twitto şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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