Düdüklü tencere polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Bursa'da bir evden çıkan yoğun dumanlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mutfak camından merdivenle eve giren itfaiye ekipleri, hastaneye giden ev sahibesi tarafından ocakta unutulan düdüklü tencereyle karşılaştı.

Olay, saat 12.30 sularında Yeşil semtinde dört katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak camından çıkan yoğun dumanlar sonucu mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar evde yalnız yaşayan yaşlı biri olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri ikinci kata merdivenle girip camı levye yardımıyla kırarak içeri girdi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler, ocakta unutulan düdüklü tenceredeki yemeğin yandığını ve dumanların bu yüzden çıktığını gördü. Yanan düdüklü tencere itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra çöpe atıldı.

Yangın esnasında ev sahibi H.A.'nın acilen hastaneye gitmesi gerektiği için yemeğin altını açık unuttuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA