Duffer Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duffer Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duffer Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duffer Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duffer Carabali 28 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Duffer Adoni Carabalí Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duffer Carabali Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Duffer Carabali'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duffer Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duffer Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duffer Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duffer Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Galácticos FC

1 Ocak 2021 yılında Técnico Uni. B

1 Ocak 2022 yılında Técnico U.

30 Haziran 2022 yılında Libertad FC

Duffer Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duffer Carabali şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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