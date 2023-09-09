Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde altyapıyı güçlendirmek ve altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde altyapıyı güçlendirmek ve altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak atık su sorununu ortadan kaldırmak ve atık suyun dönüşümünü sağlamak amacıyla Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir belediyesi ekipleri Menteşe'nin Düğerek Mahallesinde geçtiğimiz aylarda başlatılan 8 bin 540 metre uzunluğundaki kanalizasyon hat çalışması tamamlandı. Bunun yanı sıra çalışmalar çerçevesinde 403 adet evsel parsel baca imalatları da yapıldı. 13 bin kişiye hizmet verecek olan 25 Milyon TL'lik Düğerek Kanalizasyon hattının yapımının ardından bölgede ortaya çıkan atık su Muğla Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak. İleri biyolojik arıtma sistemi sayesinde burada arıtılan su ise yeşil alan sulamasında kullanılarak hem mahallenin önemli bir eksiği ortadan kalkacak hem de suyun geri dönüşümü sağlanarak tasarruf edilecek.

Asfalt çalışmalarına başlandı

Düğerek Mahallesinde başlatılan kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları da başladı. Düğerek Halide Edip Adıvar Caddesi ve Halide Edip Adıvar caddesinde sıcak asfalt çalışması yapılırken, ekipler önümüzdeki günlerde 1200 metre uzunluğundaki çevre yolunda sıcak asfalt çalışmalarına devam edecek. Asfalt projesinin ardından bölgede yol çizgi ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Düğerek kanalizasyon hattı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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