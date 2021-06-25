Düğün diye ölüme gittiler! Düğün minibüsü kamyona çarptı: 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Düğün için Kahramanmaraş'tan Kars'a doğru yola çıkan minibüs Elazığ'da kamyona çarptı. Yaşanan feci kazada 12 kişi yaralanırken, 3 kişi de yaşamını yitirdi.

A+ A-

Elazığ'da meydana gelen olayda düğün konvoyu kana bulandı. Düğün için yola çıkan minibüs kaza yaptı, 12 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. DÜĞÜN İÇİN KARS'A GİDİYORLARDI Elazığ'da meydana gelen kazada düğün minibüsü park halindeki kamyona çarptı. Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kertel yönetimindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, Elazığ Bingöl kara yolu 30. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Derviş Ataman'a ait 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederken, 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. KAYNAK: Anadolu Ajansı kazadüğün