Düğün Düzenleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Düğün Düzenleyicisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Düğün Düzenleyicisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Düğün Düzenleyicisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Düğün Düzenleyicisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Düğün Düzenleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Düğün Düzenleyicisi Maaşları

Düğün Düzenleyicisi maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Düğün Düzenleyicisi maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düğün Düzenleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3332.01

Meslek Adı :

Düğün Düzenleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Konferans Ve Etkinlik Düzenleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirli bir kaynak ve müşterinin stiline uygun olarak,müşterinin istekleri doğrultusunda, bir düğünü çekip çevirmekle ilgili sayısız detayı planlayıp, organize eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Düğün Organizatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a Müşterinin isteklerini belirlemek.

b Bu doğrultuda;-düğün yeri seçimini yapmak.

c -davetli listesini ve masalara oturma planını hazırlamak.

d-düğün yemeği ve pasta seçimini yapmak.

e -düğün arabasını ayarlamak

f -çiçekçiyi ayarlamak

g -fotoğrafçıyı ayarlamak

h -müzik grubunu ayarlamak

ı-nikah şekeri ve davetiyeleri ayarlamak

i -gelinlik ve damatlık seçimine yardım etmek

j -kuaförü ayarlamak

k-balayını ayarlamak

l -vb.gibi ayrıntıları organize ederek düğün gününde hepsinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. gibi görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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