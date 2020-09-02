  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!

Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!

Aydın'daki kına gecesinin ardından Bursa'ya dönen çift, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarparak kaza kaptı. Kazada 32 yaşındaki Mutlu Varol olay yerinde hayatını kaybederken 25 yaşındaki Seren Taşdemir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü düzenlenecek düğün için Bursa'ya giden nişanlı çift, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle paramparça olan araçtan 32 yaşındaki Mutlu Varol yaşamını yitirdi.  25 yaşındaki Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olayı duyan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Değiştirdiği surat ifadesi gündem olduBiran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Değiştirdiği surat ifadesi gündem oldu

3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!

Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!

Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!

 

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!
Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!
3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!
3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!
Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!
Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!
Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı
Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı
Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!
Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!
Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!
Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!
Berberde tıraş olurken canından oldu!
Berberde tıraş olurken canından oldu!
Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!
Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!
Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü
Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü
Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı
Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı