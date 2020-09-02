Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!

Aydın'daki kına gecesinin ardından Bursa'ya dönen çift, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarparak kaza kaptı. Kazada 32 yaşındaki Mutlu Varol olay yerinde hayatını kaybederken 25 yaşındaki Seren Taşdemir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.