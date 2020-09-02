Düğün günü yaklaşan çifti ölüm ayırdı!
Aydın'daki kına gecesinin ardından Bursa'ya dönen çift, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarparak kaza kaptı. Kazada 32 yaşındaki Mutlu Varol olay yerinde hayatını kaybederken 25 yaşındaki Seren Taşdemir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cuma günü düzenlenecek düğün için Bursa'ya giden nişanlı çift, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle paramparça olan araçtan 32 yaşındaki Mutlu Varol yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olayı duyan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
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