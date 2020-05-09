Düğün halaylarında koronavirüse karşı tedbir olarak sosyal mesafe çubuğu önerilecek!

Düğün salonlarında virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıklayan Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay yaptığı açıklama da salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep ederek davetlilerin halay ve horonu 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceklerini belirtti.