Düğün hazırlığı yapan kişi geçirdiği kazada öldü
Tekirdağ'da kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişinin ay sonunda dünyaevine girmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Malkara yönüne giden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, Sanayi Çarşısı yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öz'ün ay sonunda dünyaevine girmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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