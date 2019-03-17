Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsa adli işlem

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyunda seyir eden bir araç sürücüsünün havaya kurusıkı silah ile ateş ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç üzerinde çalışma başlattılar. Araç takip sonucunda D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda durduruldu. Sürücü M.K.'nin üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ve 27 adet dolu kurusıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 SKM idari işlem yapıldı. Ele geçirilen kurusıkı tabanca ve fişekler Yenikent Polis Merkezine teslim edilerek, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA