Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi.
Şahıslar hakkında "Ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: İHA
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