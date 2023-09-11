Düğün konvoyundaki drift magandasına 24 bin TL ceza

Aksaray'da düğün konvoyunda seyrederken kavşakta drift atan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Düğün konvoyundaki drift magandasına 24 bin TL ceza

Aksaray'da düğün konvoyunda seyrederken kavşakta drift atan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arkadaşının uyarısıyla polisin geldiğini fark etmesi üzerine hızla olay yerinden ayrılan magandayı tespit eden polis ekipleri, sürücüye toplamda 24 bin lira ceza kesti.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Şehit Önder Güzel Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden düğün konvoyunun arasında bulunan kırmızı otomobilin sürücüsü, kavşağa geldiğinde trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden daire çizerek drift atmaya başladı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak drift atan sürücü bazı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücünün drift attığı sırada polisin geldiğini gören arkadaşı ise sürücüyü uyarıp olay yerinden kaçmasını sağladı. Tüm bu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün peşine düşen polis ekipleri kısa sürede araç ve sürücüyü yakaladı. Sürücüye abart egzozdan 4 bin 64 TL, drift atmaktan 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 24 bin 406 TL para cezası kesilirken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, sürücü hakkında vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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