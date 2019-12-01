Düğün konvoyundaki Emirhan, maganda kurşunuyla yaralandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, düğün konvoyundaki araçta bulunan R.K.'nın tabanca ile rasgele ateş açması sonucu Emirhan Kalay (13), yaralandı. Emirhan tedaviye alınırken, R.K. ise olaydan sonra teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı Çele Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçe merkezinde yapılacak olan düğün için Çele Mahallesi'nden düğün salonuna kadar araç konvoyu oluşturuldu. Düğün konvoyunda bulunan bir araçta bulunan R.K., iddiaya göre tabanca ile rastgele ateş açtı. Mermilerden ikisi düğün konvoyundaki aracın içerisinde bulunan Emirhan Kalay'a isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan çocuk ailesi tarafından Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Kalay burada yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, R.K. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Kaynak: DHA