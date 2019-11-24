Düğün konvoyundan atılan kurşun 3 yaşıdaki çocuğa isabet etti

Esenyurt'ta korkunç bir iddia ortaya atıldı. Olay, bugün sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük kız çocuğu E.B.K, annesinin kucağında balkona çıktı. Bu sırada sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanlar havaya ateş açtı.

Nereden geldiği belli olmayan kurşun 3 yaşındaki küçük kız çocuğunun karnına isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kurşunun kimin silahından çıktığını tespit çalışmaları sürüyor.