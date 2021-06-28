Düğün konvoyunun önünü kestiler, bin pişman oldular! Bahşiş isteyen gençlere konvoy dayağı

Sivas'ta 4 genç düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak istedi. Ancak konvoyda bulunanlar tarafından darp edildi.

ARAÇTAN İNEN KALABALIK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADILAR

Sivas Merkez'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda Emin Erörer (17), Emre Karaca (16) ve Muhammed Demirel (15) düğün salonundan çıkan konvoyun önünü kesti. Tek amaçları bahşiş almak isteyen gençlere konvoyda bulunan tepki gösterdi. Daha sonra araçtan inen kalabalık grup gençlere saldırdı.

RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Arkadaşlarının darp edildiğini gören ve duruma müdahale etmek isteyen Oğuzhan Sefa Koç (17) da saldırıya uğradı. Darp sonrasında bayılan Oğuzhan Sefa Koç, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hastaneden rapor alan gençler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA KENDİMİ HASTANEDE BULDUM"

Darp edilen Oğuzhan Sefa Koç, "Akşam dışarıya çıktım. Telefonla konuşuyordum. Arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşım bana gelin arabasının önünü kestiklerini ve darp edildiklerini söyledi. Daha sonra video çekmek isterken yeniden araçlardan inip saldırmaya başladılar. Gözlerimi ambulansta açtım. Arada ben de kaynadım" dedi.

Emin Ertörer ise, "Birisi 'Ben emniyet amiriyim' diyerek uzaktan bize cüzdanını gösterdi. Bize 'Sizin hepinizi içeriye atarım' diyerek argo kelimeler konuştu. O adam onu dedikten sonra arabalardan kalabalık indi. Bize küfredip, tehdit ettiler" diye konuştu.