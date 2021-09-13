Düğün magandaları yine faciaya sebep oldu, 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Mehmet Faik Demir Caddesi üzerinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede gerçekleştirilen düğünde damat M.Ö. ve yakınları, gelini almak için kız evine gitti. Gelinin evden çıktığı anlarda damat yakınları havaya rastgele ateş açmaya başladı. Mermilerden ikisi düğünü izlemek için meydana gelen 11 yaşındaki Samet Ö. isimli çocuğun sol bacağı ve baldırına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk özel araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, damat M.Ö. ile gelinin babası M.D. ve gelinin kardeşi E.D. gözaltına alındı.