Düğün magandalarının kurşunu 8 yaşındaki çocuğun sonunu getirdi!

Dün saat 17.00 sularında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta gerçekleştirilen bir düğünde magandalar yine rahat durmadı. Tabancaların ard arda havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda düğünü izleyen 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Kurşunun çenesine girmesiyle ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

"UYARDIM, BOĞAZIMI SIKTI"

Olay anında orada bulunan bir mahalle sakini, ateş açılmadan önce damat tarafını uyardığını fakat karşı tarafın bu uyarıya şiddetle karşılık verdiğini belirterek "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi.