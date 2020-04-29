Düğün organizasyonlarındaki erteleme, fiyatlarda artışa sebep oldu

Kayseri'de düğün salonu işletmeciliği yapan Ömür Eren, korona virüsle nedeniyle alınan önlemler kapsamında Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılması planlanan düğünlerin ertelenmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Düğünlerin ileri tarihe ertelenmesi, fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor" dedi.

Bahar aylarında yapılacak olan düğünlerin ertelenmesi ile zorunlu olarak üzerine ek ücret koyduklarını söyleyen Ömür Eren, "Covid-19 sebebi ile bizler düğün salonları ve organizasyon şirketleri olarak çok büyük etkilenme yaşadık. Bizim normalde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında organizasyonlarımız başlamasına rağmen, virüs nedeni ile yapamadık. Bizim çalışma sezonumuz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır ama düğün sahiplerinden yaşadığımız talepler doğrultusunda, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında olan organizasyonlarımızı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ertelemek zorunda kaldık. Salgının son bulması ile de Haziran'da salonlarımızı açmış olmayı ümit ediyoruz ama bizim sektörel bağlamda yaşadığımız en büyük sıkıntı, tarihleri ileriye aldığımız zaman üzerine ücret eklemek zorundayız. Müşterilerimizden isteklerimiz de bilinçli olarak düşünüldüğünde biz 365 günde sadece belirli günleri satarız. Biz burada mutluluk paylaşıyoruz ve işletmelerimizi düğün sahipleri için yapıyoruz. Bizi arayan müşterilerimiz var ve düğün sayılarında azalma olur mu? Düğünümüze kimse gelmezse gibi tedirginliklerini paylaşıyorlar ama gönül rahatlığı ile düğünlerini yapabilirler" dedi.

Ömür Eren, sektör olarak bu süreçte ciddi kayıplarının olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bahar aylarında bizler nişan organizasyonlarına ağırlık veriyoruz. Düğünler de olur ama ağırlıklı olarak nişan olur. Müşterilerimizden nişan yapmayı düşünmeli miyiz şeklinde öneriler alıyoruz. Biz bu durumda müşteriyi ileri tarihe alacak olsak, boşta olan günleri başka müşterilere veremiyoruz ve bu konuda bizim ciddi kayıplarımız var. Bu sebepten bizim tek temennimiz biraz sabırlı olup virüs süreci geçtiğinde ileri tarihe alabilmek. Biz sektör olarak bu sene için para kazanmayı bir kenara bıraktık. Bizim için önemli olan çiftlerimizin mağdur olmamasını ve güzel bir şekilde organizasyonumuzu yapıp, mutlu bir şekilde buradan ayrılmalarını sağlamak. Bizler devletimizin belirlediği çerçevede organizasyonlarda çok ciddi önlemler almayı düşünüyoruz ve bu hafta bir genelge bekliyoruz bu konu ile ilgili. Çiftler kesinlikle organizasyonlarını iptal etmesinler. Bizler işletme olarak gereken bütün önlemleri alacağız burada ama bu süreç içerisinde biraz daha evde kalalım. Bu süreçte uyarılara uyduğumuz sürece hep birlikte yine bir arada olacağız."

Kaynak: İHA