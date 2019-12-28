Düğün salonunda 'kumar' oynamak çevre illerden otobüslerle gelmişler

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düğün salonuna düzenlenen operasyonda, 105 kişi suçüstü yakalandı. İşletme sahibi 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için çevre illerden otobüslerle gelen 102 kişiye de 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 102 kişi ile düğün salonu işletmecisi 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Düğün salonu işletmecileri K.A., M.B. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için otobüslerle Ankara, Çankırı ve Çorum'dan Kırıkkale'ye gelen 102 kişiye ise toplam 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.

Düğün salonunda yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ele geçirildi. Tombala makineleri ve malzemelerine de el konuldu.

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Kaynak: DHA