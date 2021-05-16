Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşme sürecine girildiği açıklandı. Bu kapsamda pek çok çiftin gözü düğün vb. toplu organizasyonlarla ilgili alınan kararlara çevrildi. Düğün sezonu ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman serbest olacak son dakika 2021? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Detayları sizler için derledik...

DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde merak edilen sorulara açıklık getirildi. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin merak ettiği sorular yanıtlarını buldu. Genelgede açıklanan bilgilere göre düğün sezonu açılmadı. Düğün sezonunun ne zaman açılacağı hakkında net bilgi verilmezken, düğün kısıtlamalarının 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği vurgulandı. Düğün, kına ve nişan gibi toplu organizasyonlara izin verilmeyeceği açıklandı.

Düğün gibi toplu etkinliklere izin verilmezken nikah işlemlerinin devam edeceği ifade edildi. Yapılan açıklamada "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK SON DAKİKA 2021?

Koronavirüsün oluşturduğu riski yönetme amacıyla alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine girildi. Ancak vaka sayılarını kontrol altında tutmak amacıyla toplu etkinliklere izin verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda düğün vb. organizasyonların 1 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmayacağı ifade edildi. Evlilik hazırlığındaki çiftler ise düğün sezonunun açılmasını bekliyor. Ancak düğünlerin ne zaman serbest olacağı henüz netlik kazanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

SALGININ SEYRİ ALINAN KARARLARDA ETKİLİ OLACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kademeli normalleşmenin detayları belirlendi. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken, alınan kararlarda salgının seyrine göre düzenlemeler yapılabileceği de ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda pandemi ile mücadelede yol haritaları belirleniyor.

Genelgede belirtilen normalleşme sürecine dair sokağa çıkma kısıtlamalarının da devam edeceğine dikkat çekildi. Verilen bilgilerde "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadeleri yer alıyor.

