Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi!

Bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Mısırlı sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün tarihlerini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi! 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde nikah davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, "Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma... Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" şeklinde yazmıştı.

32 yaşındaki ünlü, kızı Melisa ile Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.

Magazincilerle ayaküstü sohbet eden Subaşı birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini söyleyerek düğün tarihi hakkında açıklama yaptı.

Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi! 2

Mayıs ayında evleneceklerini açıklayan ünlü, "Düğün yerini söylemeyeyim şimdi, ama Türkiye’de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak" şeklinde konuştu ardından AVM'den ayrıldı.

Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi! 3

Düğün yerini açıklamayan ünlü hakkında tahminler de var. Konuşulan iddialara göre Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Fas’ın Marakeş şehrinde evlenecek.

İlgili Haberler
Gözyaşları sel oldu! Şeyma Subaşı'ndan kafaları karıştıran Melisa paylaşımı: "Acun Melisa'yı annesine göstermiyor mu?"
Gözyaşları sel oldu! Şeyma Subaşı'ndan kafaları karıştıran Melisa paylaşımı: "Acun Melisa'yı annesine göstermiyor mu?"
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi mi? Şeyma Subaşı hamile mi?
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi mi? Şeyma Subaşı hamile mi?
Şeyma Subaşı'nın kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi
Şeyma Subaşı'nın kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi
Son Haberler
CHP'li zihniyet bunu da yaptı! Nilüfer Belediyesi LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li zihniyet bunu da yaptı! Nilüfer Belediyesi LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Doğduğu gün öldü! Trafik kazası geçiren polis memuru, doğum gününde hayatını kaybetti!
Doğduğu gün öldü! Trafik kazası geçiren polis memuru, doğum gününde hayatını kaybetti!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Çok Okunanlar
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Sosyal medya alev aldı, takipçileri eleştirdikçe eleştirdi: "O kadar açmasan..."
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Sosyal medya alev aldı, takipçileri eleştirdikçe eleştirdi: "O kadar açmasan..."
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?