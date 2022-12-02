Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde nikah davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, "Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma... Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" şeklinde yazmıştı.

32 yaşındaki ünlü, kızı Melisa ile Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.

Magazincilerle ayaküstü sohbet eden Subaşı birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini söyleyerek düğün tarihi hakkında açıklama yaptı.