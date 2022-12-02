Düğün tarihi belli oldu! Büyük aşk sonunda nikah masasına taşınıyor! İşte Şeyma Subaşı ve Meedo'nun evlilik tarihi!
Bir ayrıl bir barış ilişki yaşadığı Mısırlı sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün tarihlerini açıkladı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?