Düğünde adeta defile yaptı! Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle dünyaevine girdi! Prenses Diana'nın 30 yaşındaki yeğeni Lady Kitty Spencer, geçtiğimiz sene nişanlandığı milyarder Michael Lewis ile hayatını birleştirdi. Spencer'in babası başta olmak üzere Prens Harry, Prens William ve Kraliyet Ailesi'nden birçok üye çiftin düğününe katılmadı.

1 8 İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelinin Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın büyük kızı Lady Kitty Spencer, 62 yaşındaki moda milyoneri Michael Lewis ile İtalya'da evlendi.