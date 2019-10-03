Düğünde bir kişinin ölümüne neden olan muhtar tahliye edildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir ay önce düğünde bir kişinin ölümüne neden olan ve tutuklanarak cezaevine konulan C.K., tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre Eflani merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkisinde 1 Eylül'de, Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada iddiaya göre, Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) havaya ateş etmek için kaldırdığı silahının ateş alması sonucu karşısında oturan Yunus Yıldız (47) yaralandı. Yıldız, Eflani Devlet Hastanesie kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından muhtar C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tarafların ilgili mahkemeye yaptığı itiraz sonrası "kaza ile ölüme sebebiyet verme" gerekçesiyle bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili tutuklu bulunan şüpheli muhtar C.K., tutuksuz yargılanmak tahliye edildi.

Kaynak: İHA