Düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu Eren Çinçik (11) başından, Mustafa Soyarslan (15) ise omzundan vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kimliği belirsiz kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, silahı kullanan şüpheli ise kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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DHA