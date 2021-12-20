Düğünde damada ayçiçek yağı takıldı! Altın yerine erzak takmak kaçınılmaz son oldu!

Son zamanlarda hareketliliğinde görülmemiş değişim yaşayan döviz kurları, 7'den 70'e herkesin hayatını olumsuz etkiledi. Nişan, düğün gibi törenlerde ise bu durum mizaha döküldü. Sosyal medya platformlarından TikTok'ta bir kullanıcı, gittiği düğün töreninden kesit paylaştı. Görüntülerde arkadaşına takı takmak yerine ayçiçek yağı takan kullanıcının videosuna binlerce beğeni geldi.

"İZAHI OLMAYAN DURUMLARIN MİZAHI OLUR"

Kullanıcının düğünden komik anları paylaşmasının hemen ardından keşfette öne çıkan videoya binlerce beğeni geldi. Yorumları da beraberinde getiren görüntülere "İzahı olmayan durumların mizahı olur" denildi.

Damadın taktığı 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı, 160 TL.