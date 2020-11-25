Düğünde geline tekme atan damat sosyal medyada çok izlendi!

Yurt dışında gerçekleşen bir düğünde bir damat geline karşı dans ettiği sırada yanlışlıkla tekme attı. O anlar Tik Tok da en çok izlenen videolardan olurken tekmenin ardından bir süre ağlayan gelin "Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı" dedi.