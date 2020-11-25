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  3. Düğünde geline tekme atan damat sosyal medyada çok izlendi!

Düğünde geline tekme atan damat sosyal medyada çok izlendi!

Yurt dışında gerçekleşen bir düğünde bir damat geline karşı dans ettiği sırada yanlışlıkla tekme attı. O anlar Tik Tok da en çok izlenen videolardan olurken tekmenin ardından bir süre ağlayan gelin "Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı" dedi.

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25 Kasım 2020 Çarşamba 08:45
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