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Düğünde havaya saçılan maganda kurşunu, yine bir canın sonu oldu...

Gaziantep'te gerçekleşen bir düğünde rastgele havaya ateş edilen tabancadan çıkan kurşun masum bir cana denk geldi. Düğün davetlisi Mesut Özoğlu (52) hayatını kaybetti

Düğünde havaya saçılan maganda kurşunu, yine bir canın sonu oldu...

Olay, dün gece Gaziantep'te meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde magandalar yine rahat durmadı, düğün davetlilerinin canlarını tehlikeye atarak havaya rastgele ateş açmaya başladılar. Havaya açılan ateş, masada oturan 52 yaşındaki Mesut Özoğlu'na isabet etti.

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GİTTİĞİ DÜĞÜN SONU OLDU

Talihsiz adam kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanıp kanlar içinde yere yığıldı. Düğünde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özoğlu'nu ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Özoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası Mesut Özoğlu hayatını kaybetti. Özoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor.

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