  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Düğünde judo yapıldı! Görenler hayrete düştü

Düğünde judo yapıldı! Görenler hayrete düştü

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan'la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı.

Henüz bebekken geçirdikleri rahatsızlık sebebiyle işitme yetisini kaybeden Münife Aydın, çocuk yaşlarda başladığı sporu bırakmayarak birçok belediye takımının judo takımında görev aldı. İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'na kadar yükselen ve elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonaları ile Olimpiyatlara gitmeye hak kazanan Döşemealtı Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Aydın, 2 yıl önce Alanya'da milli takım kampındayken Denizli İşitme Engelliler Kulübü sporcusu Rıza Doğan'la (24) tanıştı. Evlilik kararı alan çiftin 19 Ekim Cumartesi günü Antalya'da gerçekleşen düğünü judo müsabakalarını aratmadı. Gelin ve milli takımdan arkadaşları davetlilere judo gösterisi sundu. Gösteride, Münife Doğan, gelinliğinin üzerine giydiği milli takım kıyafetiyle adeta şov yaptı. Ardından nikah masasına geçen çift, nikah memurunun işaret dili tercümanı aracılığıyla sorduğu evlilik sorusuna hayatlarının en güçlü evet cevabını verdi.

29 Ekim 2019 Salı 16:07

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Badadi'nin ölüm videosu yayınlanacak mı?
Badadi'nin ölüm videosu yayınlanacak mı?
İzmir Ödemiş'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel zeybek dansı
İzmir Ödemiş'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel zeybek dansı
SOCAR Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı’na özel reklam filmi yayınlandı
SOCAR Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı’na özel reklam filmi yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı törenlerinde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Cumhuriyet Bayramı törenlerinde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü uğradığı saldırıyı anlattı
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü uğradığı saldırıyı anlattı
Cumhuriyet Bayramı'nda ABD'den skandal açıklama geldi
Cumhuriyet Bayramı'nda ABD'den skandal açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı
CHP'li belediyelerden çok konuşulan Atatürk videosu
CHP'li belediyelerden çok konuşulan Atatürk videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetimizin 96. yılı anma töreni için Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetimizin 96. yılı anma töreni için Anıtkabir'i ziyaret etti
Irak Kerbela'da olaylar büyüyor! 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.
Irak Kerbela'da olaylar büyüyor! 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.